POL-DN: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Kreuzau (ots) - Ein Fehler beim Abbiegen hatte Donnerstagmorgen weitreichende Folgen. Eine 19-jährige Autofahrerin wurde durch den daraus resultierenden Unfall schwer verletzt.

Gegen 08:15 Uhr befuhr ein 39-Jähriger aus Kerpen mit seinem Kastenwagen die B 56 aus Richtung Düren kommend in Richtung Soller. In Höhe der Einmündung Am Boten/L 327 wollte er nach links in Richtung Jakobwüllesheim abbiegen. Dabei übersah er offenbar das Auto einer in Gegenrichtung fahrenden 19-Jährigen aus Vettweiß. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Nach Aussagen von Zeugen war die junge Frau bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren und nicht zu schnell unterwegs gewesen.

Während der 39-Jährige nur leicht verletzt und nach kurzer Behandlung vor Ort entlassen wurde, zog sich die Vettweißerin derart schwere Verletzungen zu, dass sie stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 31000 Euro.

