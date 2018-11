POL-DN: Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Bild von der Unfallstelle Bild-Infos Download

Hürtgenwald (ots) - Drei Pkw wurden am Donnerstagabend in Hürtgen in einen Verkehrsunfall verwickelt. Zwei Personen mussten anschließend in Krankenhäuser gebracht werden.

Gegen 18:20 Uhr befuhr eine 52 Jahre alte Frau aus Hürtgenwald mit ihrem Pkw die Höhenstraße aus Richtung Vossenack kommend in Fahrtrichtung Hürtgen. An der Einmündung zur Straße Brandenburger Tor beabsichtigte sie, nach links auf diese Straße abzubiegen. Hierzu setzte sie den Blinker und bremste ihren Wagen bis zum Stilstand ab. Ein hinter ihr fahrender, 56-Jähriger aus Hürtgenwald erkannte die Situation, bremste seinen Pkw ebenfalls ab und blieb auf der Fahrbahn stehen. Ein dahinter fahrender, 22 Jahre alter Autofahrer aus Simmerath bemerkte das Bremsen der vorausfahrenden Fahrzeuge scheinbar zu spät. Er fuhr zunächst auf das Pkw-Heck des 56-Jährigen auf und schob dieses Fahrzeug dann gegen den Wagen der 52-Jährigen.

Die 52 Jahre alte Frau aus Hürtgenwald wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch den Unfallverursacher transportierte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus, der Simmerather konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der 56-jährige Unfallbeteiligte wurde bei dem Unfallgeschehen nicht verletzt.

Zwei der drei beschädigten Autos mussten später von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 16000 Euro.

