POL-DN: Seniorin Opfer von Trickdiebstahl

Linnich (ots) - Eine Seniorin wurde am Mittwoch in ihrer Wohnung von einer unbekannten Frau bestohlen.

Gegen 18:30 Uhr klingelte die Fremde an der Haustür der älteren Dame. Die Unbekannte, die sich als angehende Antiquitätenhändlerin aus Düsseldorf ausgab, erschlich sich im Gespräch das Vertrauen der Linnicherin und erhielt Einlass in die Wohnräume. Dort zeigte die Seniorin der Unbekannten auch eine Münzsammlung. Die angebliche Antiquitätenhändlerin verließ dann das Haus, um das in der Nähe abgestellte Auto zu holen, so ihr Vorwand. Als die Frau aber nach einiger Zeit nicht wieder zurückkam, schöpfte die ältere Dame Verdacht. Sie sah nach ihrer Münzsammlung und musste feststellen, dass sie nicht mehr da war. Offenbar hatte die Fremde diese in einem unbeobachteten Moment eingesteckt. Beschreiben konnte die Geschädigte die Diebin als etwa 50 bis 60 Jahre alt und circa 170 cm groß. Sie hatte glattes schwarzes Haar. Ihr Aussehen wirkte auf die Seniorin südländisch. Die Frau sprach deutsch ohne Akzent.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, misstrauisch zu sein, wenn Fremde Zutritt zu den privaten Räumlichkeiten erlangen wollen. Gewähren Sie Unbekannten keinen Zugriff auf Ihre Wertgegenstände. Betrüger und Diebe verfügen über ein breites Repertoire von Geschichten, mit denen Sie das Vertrauen argloser Menschen gewinnen wollen. Wenden Sie sich im Zweifel unter der Notrufnummer 110 an die Polizei.

