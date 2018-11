POL-DN: Brände in Düren und Linnich

Düren/Linnich (ots) - Müllgefäße in Birkesdorf und Linnich gerieten am frühen Mittwochabend beziehungsweise in der Nacht zu Donnerstag in Brand.

Gegen 18:15 Uhr brannten auf der Alten Jülicher Straße zwei Restmüllbehälter. Die Dürener Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Hinweise auf die Brandursache liegen noch nicht vor.

Zwei Altpapiercontainer brannten in der Nacht zu Donnerstag im Bendenweg in Linnich. Gegen 01:15 Uhr wurde der Brand bemerkt. Die Freiwillige Feuerwehr Linnich konnte die Flammen löschen und ein Übergreifen auf eine dahinter befindliche Kindertagesstätte verhindern. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro. Auch hier dauern die Ermittlungen zur Brandursache an.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Bränden nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell