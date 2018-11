POL-DN: Frauen bei Einbruch überrascht

Merzenich (ots) - Zwei Frauen wurden Mittwochvormittag bei einem Einbruch überrascht. Ob sie etwas entwenden konnten, steht noch nicht fest.

Gegen 09:45 Uhr klingelten die Unbekannten in unregelmäßigen Abständen an einem Haus in der Straße In den Weingärten. Dies diente offensichtlich zur Feststellung, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Da niemand öffnete, begaben die Frauen sich auf die Rückseite des Hauses und hebelten die Terrassentür auf, nicht ahnend, dass sich sehr wohl Personen im Haus befanden. Diese hielten sich im Obergeschoss auf. Nachdem eine dort aufhältige junge Frau Geräusche aus dem Untergeschoss vernahm, wollte sie nach dem Rechten schauen und bemerkte die beiden Unbekaanten. Sie weckte ihren Bruder, der ebenfalls im Obergeschoss war. Die Geschwister konnten dann noch die beiden Frauen sehen, die vom Haus weg in Richtung der L 264 liefen. Der junge Mann nahm die Verfolgung der beiden auf, während die Schwester die Polizei alarmierte. Er erreichte noch die Tatverdächtigen und versuchte, eine der beiden festzuhalten. Die andere bedrohte ihn jedoch mit einem Schraubendreher, sodass er von der Komplizin abließ. Die Frauen flüchteten schließlich mit einem silbergrauen Renault Laguna.

Die Frau, die den Zeugen bedrohte, war etwa 30 bis 40 Jahre alt, hatte eine schmale Statur und war etwa 170 cm groß. Sie hatte lange schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Sie trug eine schwarze Lederjacke sowie eine Jeans. Die zweite Tatverdächtige war mit circa 165 cm etwas kleiner, ebenfalls 30 bis 40 Jahre alt und von schlanker Statur. Sie hatte schulterlange schwarze Haare.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu den beiden Frauen, nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell