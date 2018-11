POL-DN: 13-jähriger Radfahrer verletzt

Jülich (ots) - Bei einer Kollision mit einem Pkw wurde am Mittwochnachmittag ein junger Fahrradfahrer leicht verletzt. Er musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Etwa um 15:50 Uhr kam es an der Ellbachstraße zu dem Zusammenstoß zwischen dem 13 Jahre alten Radler und einem Auto. Der Junge hatte verbotswidrig den Gehweg aus Richtung Aachener Straße kommend in Fahrtrichtung Große Rurstraße befahren, als aus einer Einfahrt ein Pkw heraussetzte. An dessen Steuer saß ein 38 Jahre alter Jülicher, der den herannahenden Jungen nicht wahrnahm und anfuhr. Der ebenfalls aus Jülich stammende Schüler wurde zu Fall gebracht und hierbei leicht verletzt, weshalb ihn ein Rettungswagen später in ein Krankenhaus fuhr.

Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro.

