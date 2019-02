Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots)

Uslar (Se) In der Zeit von Donnerstag, den 21.02.2019, 18.45 Uhr bis Freitag, den 22.02.2019, 07.40 Uhr beschädigte der Fahrer eines vermutlich weißen Pkw in 37194 Bodenfelde, Walther- Bauermeister-Straße den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 26- Jährigen aus Bodenfelde. Der unbekannte Verursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Ort. Am Pkw der Bodenfelderin entstand ein Sachschaden in Höhe von ca 500.-EUR

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell