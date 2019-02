Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Uslar (ots)

Uslar (Se) Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von ca 6500.-EUR kam es am Morgen des 23.02.2019 (Samstag) in der Zeit von 03.45 Uhr bis 11.30 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines grünen Lkw (ähnlich eines großen Jeep) mit offener Ladefläche fuhr in 37170 Uslar auf der Kreisstraße 432 vom Ortsteil Schlarpe kommend in Richtung Ortsteil Volpriehausen. In einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Lkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr den Graben, beschädigte mehrere Leit.- und Metallpfosten, eine Hecke mit diversen Pflanzen und kam schließlich am Garten eines 72-Jährigen aus einem Uslarer Ortsteil zum Stillstand. Der stark beschädigte Lkw wurde in Nähe des Unfallorts aufgefunden. Der 26-jährige Halter des Lkw konnte bisher nicht erreicht und befragt werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Uslar unter Tel. 05571926000.

