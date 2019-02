Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: VU mit Tier

Uslar (ots)

Uslar (Se) Am Samstag, den 23.02.2019, befuhr eine 49-jJährige aus Uslar mit ihrem Pkw die Kreisstraße 449 von Wiensen in Richtung Uslar. In Höhe des Tappenberg kollidierte ihr Pkw mit einem unbekannten größeren Tier. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca 2000.-EUR. Das Tier flüchtete unerkannt.

