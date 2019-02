Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss Pkw gefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 23.02.2019; 14:25 Uhr

Am frühen Samstagnachmittag kontrollierte eine Polizeistreife eine 49jährige Markoldendorferin mit ihrem Pkw in der Hullerser Straße in Einbeck. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei der Fahrzeugführerin Alkoholgeruch fest. Ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Die Frau hatte vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen. Nun wurde gegen sie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und vor Ort die Weiterfahrt untersagt.

