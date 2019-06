Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, An der Berkel/ Hausbewohnerin verscheucht Einbrecher

Coesfeld (ots)

Eine Bewohnerin eines Hauses an der Straße An der Berkel in Billerbeck hat am späten Samstagabend (22. Juni) gegen 23.45 Uhr einen Einbrecher verscheucht. Die 50-Jährige befand sich im ersten Obergeschoss, als es an der Haustür klingelte. Sie schaute aus dem Fenster, sah aber niemanden an der Haustür. Etwas später sah sie, dass im Erdgeschoss Licht anging. Sie ging nach unten, machte mehr Licht und rief den Namen ihrer Tochter. In einem Waschraum sah sie, dass ein Fenster nur angelehnt war und entdeckte Hebelspuren am Fensterrahmen. Sie rief die Polizei. Der Einbrecher war offensichtlich geflüchtet, als sich die Frau bemerkbar gemacht hatte. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell