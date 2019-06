Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Marienring/ Citroen beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein grauer Citroen C1, der am Marienring in Coesfeld abgestellt war, ist dort am Samstag (22. Juni) im Zeitraum zwischen 7.30 und 16 Uhr von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich zu melden: 02541/140

