Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Haydnweg/ Heiße Asche setzt Mülltonne in Brand

Coesfeld (ots)

Ein 45-jähriger Olfener hat am Sonntag (23. Juni) gegen 16 Uhr am Haydnweg in Olfen einen Mülltonnenbrand verursacht. Der Mann hatte in die Tonne Grillkohle entsorgt. Hierdurch geriet die an einer Hauswand stehende Tonne in Brand. Anwohner begannen, das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr Olfen erledigte den Rest. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Vorsorglich kam auch eine Notärztin zum Brandort. Verletzt wurde aber niemand.

