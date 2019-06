Polizei Coesfeld

Ein 52 jähriger Selmer wurde am 23.06.2019, 07.00 Uhr in Lüdinghausen auf der Münsterstraße mit seinem Pkw angehalten. Die Polizeibeamten stellten bei ihm Drogeneinfluss fest, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ordnungswidirgkeitenverfahren eingeleitet, ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR, zwei Punkte sowie ein ein monatiges Fahrverbot.

