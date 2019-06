Polizei Coesfeld

POL-COE: Fahren unter Alkoholeinfluss Olfen, Westerfeld

Coesfeld (ots)

Ein 52jähriger Olfener fuhr am 23.06.2019, 01.00 Uhr in Olfen auf dem Westerfeld mit seinem Pkw in eine Hecke.

Die Polizeibeamten stellten relativ schnell die Unfallursache fest, da ihnen deutlicher Alkoholgeruch entgegen schlug.

Dem Olfener wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

