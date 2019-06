Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Burgstraße/ 20-Jähriger mit Messer verletzt

Coesfeld (ots)

Am Rande des Davensberger Schützenfestes ist ein 20-jähriger Mann aus Werne am frühen Samstagmorgen (22. Juni, gegen 1.15 Uhr) durch zwei Messerstiche verletzt worden. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Der 20-Jährige wollte gemeinsam mit einem Bekannten (27) aus Ascheberg einen Streit zwischen zwei Gruppen schlichten. Dabei wurden ihm die beiden Messerstiche zugefügt. Dringend Tatverdächtig ist ein 20-Jähriger, der in Ostwestfalen gemeldet ist und sich regelmäßig bei Bekannten im Raum Ascheberg aufhält. Mitarbeiter eines Security-Dienstes hatten ihn wiedererkannt. Die Personalien des Mannes sind bekannt. Trotz intensiver Fahndung wurde der Gesuchte bislang nicht aufgegriffen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. Wer den Vorfall in Davensberg beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

