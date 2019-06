Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Kaskampstraße/ Kind von rangierendem Lkw erfasst

Coesfeld (ots)

Beim rückwärts Rangieren in die Halle eines Betriebes auf der Kaskampstraße in Südkirchen hat ein 29-jähriger Lüdinghauser mit seinem Lkw am Samstag, 22.06.2019 um 14.35 Uhr ein dreijähriges Mädchen aus Gernsbach erfasst. Das Kind wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

