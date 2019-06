POL-NMS: Eckernförde - Zeugen nach Raub gesucht

Polizeidirektion Neumünster

Eckernförde. Bereits am späten Mittwochabend (05.06.19, 23.10 Uhr) wurden Polizeibeamte in den Amselweg gerufen. Ein 23-Jähriger hatte angezeigt, von mehreren Personen, teils vermummt, in seiner Wohnung überfallen und leicht verletzt worden zu sein. Danach hatte es an der Wohnungstür geklopft. Nach dem Öffnen sei er sofort geschlagen worden. Aus der Wohnung seien ein Laptop und eine geringe Menge Bargeld geraubt worden. Anschließend sei die Gruppe geflüchtet. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei junge Männer (23, 29) vorläufig festgenommen werden, auf die die Beschreibung passte. Raubgut hatten sie nicht bei sich. Sie gaben an, mit der Tat nichts zu tun zu haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten bisher nicht zu konkreteren Hinweisen. Sie bittet deshalb um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04351 / 9080: Wer hat zur tatrelevanten Zeit im Amselweg verdächtige Beobachtungen gemacht?

