POL-NMS: Rendsburg - Achtung, Geldbörsendiebstähle

Rendsburg. Die Polizei dokumentiert gegenwärtig eine Häufung von Geldbörsendiebstählen in Rendsburger Geschäften. Seit dem 1. Mai 2019 wurden insgesamt 13 Taten angezeigt. Allein am Nachmittag des 31.05.19 waren es sechs Diebstähle. Unter anderem in einem Bekleidungsgeschäft im Norden der Stadt, im Eiderpark, aber auch bei einem Discounter am Kreishafen. Geschädigt sind Frauen im Alter zwischen 55 und 80 Jahren. Die Geldbörsen wurden aus Einkaufswagen gestohlen oder aus unbeaufsichtigten Handtaschen. Den Ermittlern liegen Hinweise auf zwei männliche Täter vor, deren Beschreibung aber voneinander abweicht. Die Polizei rät: Geldbörsen gehören in verschlossene Innentaschen. Lassen Sie Hand- oder Einkaufstaschen nicht unbeaufsichtigt. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie voraussichtlich benötigen. Melden Sie verdächtige Beobachtungen der Polizei. Wählen Sie den Ruf 110.

