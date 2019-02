Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bodenseekreis

Friedrichshafen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier bekannten Personen kam es am Samstag gegen 23.30 Uhr im Umfeld einer Tankstelle in der Eckenerstraße. Hierbei erlitt ein 17-Jähriger eine blutende Nase und wurde durch einen Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Ein 22-Jähriger erlitt eine kleine Platzwunde oberhalb des rechten Auges. Die beiden zunächst unbekannten Beschuldigten, ein 20- und ein 17-Jähriger, konnten kurze Zeit später nach einem Zeugenhinweis durch die Polizei in der Schanzstraße festgestellt werden. Wie zuvor die Geschädigten gaben auch die Beschuldigten an, dass es aufgrund eines bereits länger andauernden Streits zu der Auseinandersetzung kam.

Langenargen

Zum Brand einer Gartenhütte wurden Feuerwehr und Polizei am Sonntag gegen 01:30 Uhr gerufen. Vier angrenzende Hütten, allesamt neben der Bahnlinie in Langenargen-Schwedi gelegen, wurden durch unbekannte Täter aufgebrochen. Daher muss davon ausgegangen werden, dass die völlig abgebrannte, ca. 2,5 m x 4 m große Hütte, ebenfalls aufgebrochen und im Anschluss in Brand gesetzt wurde. In der abgebrannten Hütte wurden Werkzeuge und diverse Elektroartikel gelagert. Die Höhe des entstandenen Diebstahls- und Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr Langenargen war mit sechs Einsatzfahrzeugen und ca. 40 Einsatzkräften vor Ort. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541-7010, in Verbindung zu setzen.

