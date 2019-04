Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Pkw-Aufbruch und Feuerwehreinsatz

Neuler: Defekt an Ölofen

Infolge eines technischen Defekts ist am Montag um 12:25 Uhr Öl aus einem in der Wohnung aufgestellten Ölofen im Birkenweg ausgetreten. Das Öl entzündete sich in der Auffangwanne und verursachte starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte die Flamme, ehe schlimmeres passieren konnte. Sachschaden war nicht entstanden.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Imbiss

Ein Einbrecher ist in der Nacht zum Montag in einen Imbiss am Bahnhofplatz eingedrungen. Der unbekannte Täter hatte hierzu eine Fensterscheibe eingeworfen. Aus einer Schublade entwendete wurde eine Geldbörse mit circa 200 Euro Bargeld entwendet. Der Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro beziffert.

Mutlangen: Bargeld aus Auto gestohlen

Am Rande einer kirchlichen Veranstaltung hat am Sonntagvormittag ein bislang unbekannter Täter in der Hahnenbergstraße aus einem Kofferraum Bargeld von mehreren hundert Euro entwendet. Der Täter hatte gegen 11:00 Uhr die Heckscheibe eines Pkw mit einem Stein eingeworfen und anschließend eine Geldkassette und persönliche Gegenstände entwendet. Die Ermittlungen zum Täter dauern an.

