Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zwei Männer in Wohnhaus schwer verletzt

Aalen-Wasseralfingen (ots)

Zwei Männer, im Alter von 43 und 35 Jahren, haben am Freitag kurz vor 23:00 Uhr in einem Wohnhaus in der Wilhelmstraße schwere Schnittverletzungen erlitten. Beide mussten in das Krankenhaus eingeliefert werden. Der anfängliche Verdacht einer bestehenden Lebensgefahr bestätigte sich jedoch nicht. Der 43-Jährige konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei Aalen hatte noch am Freitagabend den Fall übernommen. Es wird nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass sich Täter und Opfer kennen. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

