POL-EL: Schüttorf - Verkehrsunfallflucht

Schüttorf (ots) - Am Samstag, 10.11.2018 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde ein am Straßenrand parkender grauer Opel Corsa in der Eichenstraße am linken Aussenspiegel (Fahrerseite) beschädigt. Der Verursacher ist bislang unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 in Verbindung zu setzen. /eot

