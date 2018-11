POL-EL: Salzbergen - Fahrer eines Autotransporters unter Drogeneinfluss

Salzbergen (ots) - Am Samstagnachmittag fiel einer Streife der Autobahnpolizei Lingen auf der A30 im Bereich Salzbergen ein Fahrer eines Autotransporters auf, der trotz bestehenden Überholverbotes überholte. Die Beamten überprüften den Fahrer, einen 31-jährigen Polen und stellten fest, dass er außerdem unter Drogeneinfluss stand. Die Durchsuchung der Person führte dann auch noch zum Auffinden von 3 Gramm Marihuana. Damit noch nicht genug: Es stellte sich auch noch heraus, dass der Autotransporter zu lang und zu hoch war. Der Fahrer musste sich zuerst einer Blutprobe unterziehen. Anschließend wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro erhoben. Außerdem wurde wegen der ungenehmigten Überlänge und Überhöhe die Weiterfahrt untersagt. Da der Fahrer aufgrund seiner Drogenbeeinflussung sowieso eine 24-stündige Zwangspause einlegen musste, hatte er nun ausreichend Zeit, die überzähligen Pkw von seinem Transporter abzuladen, um so den vorschriftsmäßigen Zustand seines Transporters wiederherzustellen. /eot

