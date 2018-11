POL-EL: Schüttorf - Verkehrsunfallflucht

Schüttorf (ots) - Am Samstag, zwischen 16:00 und 19:30 Uhr, wurde am Wendehammer in der Buchenstraße ein grauer Ford Mondeo angefahren. Die linke Seite der Heckklappe des PKW-Kombi wurde beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 in Verbindung zu setzen. /eot

