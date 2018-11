POL-EL: Geeste - Unfallflucht

Geeste (ots) - In der Zeit vom 10.11.2018 (18:00 Uhr) bis 11.11.2018 (18:00 Uhr) wurde ein Maschendrahtzaun in der Meisenstraße Ecke Finkenstraße auf einer Länge von etwa vier Meter beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 in Verbindung zu setzen. /eot

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell