Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Am Gorbach/ Straßenschild auf Auto geworfen

Coesfeld (ots)

Der silberfarbene VW Golf eines Nordkircheners ist am späten Sonntagabend (22. Juni) gegen 23.50 Uhr von einem Unbekannten beschädigt worden. Dieser hatte ein Baustellenschild gegen den Wagen geworfen, der an der Straße Am Gorbach abgestelllt war. Anwohner hatten den Lärm gehört. Der Unbekannte flüchtete und wird jetzt gesucht. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

