Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Im Ried/ Versuchter Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Einbruchsversuch an der Straße Im Ried in Lüdinghausen: Unbekannte kletterten im Zeitraum zwischen Samstag (22. Juni), 11 Uhr und Sonntag, 10.50 Uhr über eine Mauer auf das Grundstück. Zuvor hatten sie versucht, eine Tür zum Garten aufzuhebeln. Am Wohngebäude schlugen der oder die Täter zwei Bewegungsmelder ab. Ins Haus gelangten die Unbekannten nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02591/7930

