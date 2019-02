Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einsatzplanung "Fastnacht 2019" im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots)

Dem Polizeipräsidium Rheinpfalz ist die Sicherheit an Fastnacht, wie in den Jahren zuvor, ein wichtiges Anliegen. Grundlage der polizeilichen Einsatzplanungen sind die Erkenntnisse der vergangenen Fastnachtsfeierlichkeiten und die aktuelle Sicherheitslage. Diese hat sich in Deutschland gegenwärtig nicht verändert, wird jedoch auch vor dem Hintergrund der Fastnachtsveranstaltungen immer wieder geprüft.

Wir stehen in engem Kontakt mit den anderen Sicherheitsbehörden wie den Ordnungsbehörden, der Bundespolizei und den Polizeien der benachbarten Länder, um gegebenenfalls erforderliche Sicherheitsmaßnahmen abzustimmen.

Konkrete Maßnahmen wie Videoüberwachung, Sperrungen oder sonstige Verbote werden anlassbezogen mit Kommunen und Veranstaltern beraten und im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten umgesetzt.

Die Polizei wird über die Fastnachtstage verstärkte Präsenz an den Orten zeigen, an denen traditionell viele Feiernde zusammenkommen sowie im Umfeld großer Einzelveranstaltungen. Im Präsidialbereich finden zehn größere Fastnachtsumzüge und -veranstaltungen statt.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz wird alles Notwendige tun, damit die Bürgerinnen und Bürger sicher Fastnacht feiern können und sich dabei auch sicher fühlen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Thorsten Mischler

Telefon: 0621-963-1030

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell