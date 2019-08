POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag,23./24.08.2019

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Unfallflucht

Am Freitagvormittag in der Zeit von 10.40 Uhr - 11.10 Uhr wurde ein geparkter VW Tiguan beschädigt. Dieser stand auf dem Parkplatz des E-Centers in der Raiffeisenstraße in Aurich. Vermutlich wurde der Pkw von einem aus-oder einparkendem Fahrzeug an der Fahrerseite touchiert. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Kriminaltätsgeschehen

Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus

In der Nacht auf Samstag, gegen 01.00 Uhr wurde ein Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Enno-Hektor-Straße in Aurich gemeldet. Vor Ort wurde eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung im Obergeschoss festgestellt. Die Bewohner konnten unverletzt das Haus verlassen. Die verständigte Feuerwehr konnte das Feuer bereits nach kurzer Zeit löschen, ein in Stellung gebrachter Hochleistungslüfter sorgte für die Verdrängung der Rauchgase aus dem Wohnhaus. Die Ursache des Brandes konnte noch nicht geklärt werden und ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

PK Norden

Leezdorf - Unerlaubte Abfallverbrennung

Behandeltes Holz, Metall und Teerpappe verbrannte ein 58-jähriger Mann am Freitagnachmittag auf seinem Grundstück in Leezdorf in einer ausrangierten Wäschetrommel. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Sachverhalt auf und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Upgant-Schott - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 43-jähriger Mann aus Upgant-Schott befuhr am Freitagnachmittag mit einem Pkw öffentliche Straßen im Bereich des Brookmerlandes, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Beamte der Norder Polizei stellten dies bei einer entsprechenden Kontrolle fest. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein. Im Zuge der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der Pkw bereits im September 2017 hätte zur Hauptuntersuchung vorgeführt werden müssen.

PK Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg- Schützenfest

Während des Schützenfestes in Friedeburg kam es zu mehreren Ereignissen. Neben Ruhestörungen, kam es auch zu einigen Streitigkeiten und Schlägereien. Samstagmorgen gegen 4:00 Uhr meldete eine eingesetzte RTW- Besatzung auf dem Schützenplatz, dass sich eine Schlägerei zwischen mehreren Personen anbahne. Am Ausgang des Platzes schlugen beide Parteien nach den vorangegangenen verbalen Streitigkeiten aufeinander ein. Die Beteiligten konnten jedoch schnell getrennt werden. Gegen beide Kontrahenten eine Anzeige wegen Körperverletzung eingeleitet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahmen wurde dann noch bekannt, dass der 29-jährigen Beschuldigte im Besitz eines Klemmbeutels mit Betäubungsmittel war. Dieses wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt werden und dafür eine weitere Strafanzeige gefertigt.

Verkehrsgeschehen

Sonstiges

Wittmund- Randalierer

Ein amtsbekannter 35-jähriger Mann aus Wittmund, randalierte zum wiederholten Male in seiner Wohnung. Er zog weiterhin die Aufmerksamkeit auf sich, weil er laut herumschrie und Sachen aus dem Fenster warf. Des Weiteren drohte er damit, sich selbst und andere umzubringen. Zu guter Letzt beschädigte er eine Tür in der Wohnung seiner Mutter, welche sich im gleichen Haus befindet. Ein hauptsächlicher Grund für diese Auffälligkeiten dürfte vor allem seine extreme Alkoholisierung gewesen sein. Ein erfolgter Alkoholtest ergab einen beachtlichen und lebensbedrohlichen Wert von 4,19 Promille. Aufgrund dieser Alkoholisierung musste der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Esens- Brandermittlung

Aus unbekannter Ursache geriet ein Strauchschnitthaufen in Esens, Freitagnacht gegen 00 Uhr, in Brand. In unmittelbarer Nähe befanden sich ca. 200 Rundballen, die jedoch nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Esens war vor Ort und löschte den Brand. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462 911-0 zu melden

