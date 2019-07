Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht durch Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Kottenheim, Hausener Straße (ots)

Am 09.07.2019, kam es gegen 14:00 h, in der Hausener Straße in Kottenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein männlicher Fahrradfahrer fuhr mit einem Herrenrad auf einen ordnungsgemäß parkenden, Pkw, Touran auf und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 1000.- EUR. Beim Unfallhergang hatte sich der Fahrradfahrer, leicht verletzt und stieg zunächst von seinem Fahrrad ab. Nach kurzer Zeit verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei der Unfallaufnahme konnten DNA-Spuren des Täters gesichert werden. Bei dem Radfahrer, soll es sich nach vorliegenden Zeugenangaben um einen schlanken, Mann, mit schulterlangen, blonden Haaren, im Alter von ca. 25 - 30 Jahren gehandelt haben. Der Unfallverursacher trug zudem eine schwarze Umhängetasche mit der Aufschrift "NIKE". Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Fahrradfahrer machen können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

