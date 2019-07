POL-PDMY: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person bei Münstermaifeld

Polizeidirektion Mayen

Am 09.07.2019 um 09:16 Uhr ist es auf der L113 zwischen Gierschnach und Münstermaifeld zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 18-jährige alleinbeteiligte Fahrzeugführer vor einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit mehreren Richtungstafeln und überschlug sich anschließend mehrfach im angrenzenden Feld. Der Fahranfänger wurde durch den Verkehrsunfall glücklicherweise nur leicht verletzt und vorsorglich mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz waren Sanitäter des Rettungsdienstes, ein Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr Münstermaifeld. Die Landesstraße musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen für circa eine halbe Stunde gesperrt werden.

