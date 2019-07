Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Adenau/Wochenende Sa./So. 06./07.07.2019

Adenau (ots)

Hier einige ausgewählte Verkehrsunfälle (polizeiliche Tätigkeiten) der Polizeiinspektion Adenau im Überblick:

1. 06.07.2019, 09.00 - 14.00 Uhr: 53518 Adenau-Breidscheid, B257

Geschwindigkeitsüberwachung

In der Zeit von 09.00 - 14.00 Uhr wurde in Adenau, OT Breidscheid, B257, Fahrtrichtung Nürburgring, Geschwindigkeitsbeschränkung: 50 km/h (innerorts), eine Radarkontrolle durchgeführt. Ergebnis:

-- Durchlaufzahl: 1259 Fahrzeuge -- Anzeigen: 1 -- Verwarnungen: 51

Schnellster Fahrzeugführer wurde mit 74 Km/h gemessen.

1. 06.07.2019, 13.23 Uhr: 53506 Ahrbrück, B257

Glück im Unglück ...

hatte ein 19-jähriger Golf-Fahrer, der mit seinem Pkw die B257 von Ahrbrück kommend in Fahrtrichtung Altenahr befuhr. Ein 21-jähriger Seat-Fahrer fuhr von der Einmündung "An den Märkten" an die B 257, um nach links abzubiegen. Der Golf-Fahrer erkannte den Seat-Fahrer und nahm an, dass dieser auf die B 257 einbiegen würde. Aufgrund dessen bremste er sein Fahrzeug stark ab, verlor die Kontrolle über seinen Pkw und kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit den dortigen Leitplanken sehr heftig kollidierte und anschließend zum Stillstand kam. Durch die massive Kollision entstand am Pkw/Golf wirtschaftlicher Totalschaden. An den Schutzplanken entstand ebenfalls Sachschaden. Gegen den Golf-Fahrer wurde eine geb.- pfl. Verwarnung ausgesprochen.

Leßmann, PHK

