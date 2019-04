Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall

Hilgenroth Gemarkung Marienthal (ots)

Am Samstagmorgen befuhr ein ortsfremder Transporter die K51 von Hilgenroth kommend, in Fahrtrichtung Marienthal. Aufgrund fehlender Ortskenntnisse verlor der Fahrer in der Ortslage Marienthal, in einer engen Rechtskurve, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Trotz Vollbremsung rutschte das Fahrzeug in der Haarnadelkurve geradeaus und kollidierte dort (zum Glück!) mit einem abgestellten PKW, welcher wiederum gegen einen Baum geschoben wurde. Wäre es nicht zur Kollision mit dem PKW gekommen, so hätte die Fahrt geradeaus einen 10 Meter tiefen Abhang hinab geendet. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

