POL-PDMY: Pressemeldung der PI Remagen für das Wochenende 05.07.-07.07.2019

Verkehrsunfallflucht Oberzissen

Am Donnerstag, den 04.07.2019 wurde in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr ein parkendes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Eiscafes beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die Angaben zum Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Remagen (02642-93820) zu melden.

Verkehrsunfallflucht Remagen

Am Samstagmorgen wurde die Polizei Remagen über ein beschädigtes Zufahrtstor im Industriegebiet in Remagen in Kenntnis gesetzt. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs vorfinden. Im Laufe der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Durch einen Zeugen wurde der Polizei Remagen am Samstagmorgen ein Fahrzeug gemeldet, welches auf der B 9 in Schlangenlinien geführt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer sein Fahrzeug unter erheblichem Alkoholeinfluss geführt hatte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

