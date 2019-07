Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Hund verursacht Verkehrsunfall

Kehrig, Polcher Straße (ots)

Am 03.07.2019, kam es gegen 09:20 h, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Hund und einem Motorradfahrer. Der Hund riss sich von der Leine seines Herrchens los und lief auf die Fahrbahn. Ein 59-jähriger Motorradfahrer, der die Polcher Straße in Kehrig, von Düngenheim kommend in Richtung Polch befuhr, stieß mit dem Hund zusammen und kam zu Fall. Hierbei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. An dem Motorrad der Marke: BMW, entstand ein Sachschaden, in Höhe von ca. 600.- EUR. Ob der Hund beim Unfallhergang verletzt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt, da das Tier nach dem Unfall davonlief.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell