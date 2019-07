Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Steinskulpturen

Mendig, Ernteweg (ots)

Wie der Polizei Mayen erst gestern bekannt wurde, kam es bereits in der Nacht von 14. Auf 15.06.2019 zu mehreren Sachbeschädigungen in einem Garten im Ernteweg. Hier wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Steinskulpturen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden, in Höhe von ca. 1000.- EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell