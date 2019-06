POL-PDMY: Pressebericht der PI Adenau / Wochenende 28.- 30.06.2019

Polizeidirektion Mayen

1. Sachbeschädigung am Sportplatzgelände in Adenau TZ: Donnerstag/Freitag 27./28.06.2019, zwischen 21:30 - 08:30 Uhr

Zur Tatzeit sprüht eine bisher unbekannte Person mit einem Feuerlöscher im Bereich der Umkleidekabinen am Sportplatz in Adenau, bis dieser völlig entleert war. Anschließend wirft die Person den Feuerlöscher über den Zaun der Sportplatzanlage vor die Umkleidekabinen, wobei dort eine Bodenfliese bricht.

Wer sachdienliche Hinweise zum Täter oder dazu machen kann, woher der Feuerlöscher stammen könnte, meldet sich bitte bei der PI Adenau, unter der Telefonnummer 02691/925-0.

2. Gestürzter Radfahrer auf der L 111 UZ: 28.06.2019, 11:20 Uhr

Zur genannten Zeit befuhr ein 69-jähriger Radfahrer die L111, Spessart in Fahrtrichtung Niederdürenbach. Nach der Ortslage Wollscheid stürzte der Radfahrer aufgrund Unebenheiten auf der Fahrbahn und zog sich eine blutende Kopfverletzung und weitere Prellungen und Abschürfungen an Armen und Rücken zu. Einen Fahrradhelm trug der verunfallte zum Unfallzeitpunkt nicht.

Der Mann wurde aufgrund seiner Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht jedoch nicht.

Ein besonderer Dank gilt hier den Ersthelfern vor Ort, die bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes eine hervorragende Erstversorgung der verunfallten Person leisteten.

3. Fahren ohne Fahrerlaubnis TZ: 29.06.2019, 10:55 Uhr

Zur Tatzeit fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der L 10 aus Richtung Hohe Acht kommend ein PKW mit Anhänger auf, bei welchem der Anhänger augenscheinlich einiges an Gewicht geladen hatte. Der Fahrer wurde im Stadtgebiet in Adenau einer Kontrolle unterzogen. Dabei bestätigte sich, dass der mit Schotter/Splitt beladene Anhänger viel zu schwer und um ein Vielfaches überladen war. Zusätzlich war der 55-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, sodass dahingehend eine Strafanzeige gefertigt wurde.

4. Verkehrsunfall durch Steinschlag UZ: 29.06.2019, 14:20 Uhr

Eine 50-jährige Frau befährt mit ihrem Pkw die B 257 Dümpelfeld Richtung Hönningen. Als sie nach der Einmündung Liers an der rechtsseitig befindlichen Böschung vorbeifuhr, lösten sich Steinstücke und fielen den Abhang hinunter gegen den PKW der Geschädigten. Durch den Steinschlag wurde nicht nur der PKW beschädigt, auch die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

5. Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer UZ: 29.06.2019, 21:35 Uhr

Ein 16-jähriger Radfahrer befuhr innerhalb der Ortslage Reifferscheid die Straße Am Kollenhof in Richtung Euskirchener Straße. An der Einmündung zu dieser beachtete der Radfahrer nicht die Vorfahrt der aus Fahrtrichtung Schuld kommenden PKW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Radfahrer stürzte. An Fahrrad und PKW entstanden Sachschäden.

Glück im Unglück hatte der Radfahrer, da er sich durch den Stürz lediglich leichte Verletzungen zuzog.

