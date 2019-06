Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Remagen für das Wochenende 28.-30.06.2019

Remagen (ots)

Remagen - Verkehrsunfallflucht Auf dem Parkplatz "An der Stadtmauer" wurde vergangenen Freitag zwischen 11:30 - 13:15 h ein geparkter grauer Kia Ceed von einem anderen Fahrzeug stark beschädigt. Der vermutlich ein- oder ausparkende Unfallverursacher entfernte sich und hinterließ EUR2.500,- Schaden. Die Polizeiinspektion Remagen erbittet Zeugenhinweise unter 02642-93820.

Remagen-Unkelbach - brennender Pkw im Steinbruch Im Steinbruch in Unkelbach wurde am Samstagmorgen gegen 04:45 h ein brennender Pkw BMW-Mini-Cabrio festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass das beigefarbene Auto mehrere Tage zuvor in der Region gestohlen worden war. Die Polizei Remagen erbittet Zeugenhinweise unter 02642-93820. Wer kann Angaben zum Nutzer des Fahrzeuges machen? Wo ist der Wagen aufgefallen?

Sinzig - Sachbeschädigungen an Fahrzeugen Im "Grüner Weg" in Sinzig kam es in der Nacht zum Sonntag zur Beschädigung an mindestens fünf geparkten Pkw. Durch vorbeiziehende Personen war gegen die Außenspiegel der Fahrzeuge getreten worden. Die Polizei Remagen erbittet Zeugenhinweise unter 02642-93820.

