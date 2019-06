Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wirges. Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Wirges (ots)

In der Nacht von Samstag, 8. Juni 21.00 Uhr bis Sonntag, 9. Juni, 10.00 Uhr hebelten unbekannte Täter das Verkaufsfenster einer Eisdiele in der Samoborstraße auf und entwendeten die Registrierkasse mit samt Wechselgeld. Es entstand ein Schaden in Höhe eines vierstelligen Betrages.

