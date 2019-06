Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hundsangen. Gefährliche Körperverletzung

Hundsangen (ots)

In der Grabenstraße kam es am frühen Montagmorgen gegen 02.11 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 19-jähriger Mann aus Hessen wurde von zwei unbekannten jungen Männern zu Boden geworfen und anschließend auf ihn eingetreten. Durch Zeugen in der näheren Umgebung wurden die Täter allerdings vertrieben und so schwerere Verletzungen vermieden. Der Geschädigte klagte über Rückenschmerzen. Die beiden Täter mit dunklen Haaren flohen fußläufig und es fehlt bisher auch eine genaue Beschreibung. Ein Motiv oder eine Verbindung zum Geschädigten bestand nach dessen Aussage nicht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell