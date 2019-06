Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an PKW

56370 Allendorf, Sportplatz (ots)

Allendorf - Während des Pfingstfestes auf dem Sportplatz in Allendorf wurde am Sonntag, den 09.06.2019 in der Zeit von 12.00 bis 18.00 Uhr ein schwarzer Citroen C 5 auf der Fahrerseite verkratzt. Der fabrikneue PKW stand auf dem dazugehörigen Parkplatz. Die Kratzer wurden mit einem spitzen Gegenstand verursacht und erstrecken sich über die beiden linken Türen. Der Sachschaden beträgt mindestens 1000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Diez unter der 06432/601-0

