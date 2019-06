Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Körperverletzung durch Unbekannte ***Zeugen gesucht***

Diez (ots)

Am 08.06.2019 zwischen 03:00 und 03:30 Uhr befand sich ein 21-jähriger Mann auf dem Heimweg des Diezer Kalkwerkfestivals, als er in Höhe des Bahnhofs Ost in Diez aus bislang ungeklärten Gründen von einer kleineren Gruppe junger Männer angegriffen wurde. Der Geschädigte erlitt mehrere Platzwunden im Gesicht sowie eine Bisswunde am Hals. Nähere Angaben zu den Tätern liegen nicht vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez (06432/6010) zu melden.

