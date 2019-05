Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrecher unterwegs

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Langfinger haben am frühen Dienstagmorgen in Alsenz zugeschlagen. Der oder die Täter stießen mit körperlicher Gewalt eine verschlossene Tür auf, um in den Innenhof eines Anwesens zu gelangen. Hierbei wurden der Schließzylinder und die Tür beschädigt. Im Anschluss wurden Getränkekisten aus einem unverschlossenen Lagerraum entwendet. Weiterhin musste festgestellt werden, dass der Mitteiler nicht ausschließlich den Verlust der Getränke zu beklagen hatte. Aus dem Fahrzeug des Geschädigten wurde zudem ein Navigationsgerät entwendet. Die Polizeiinspektion Rockenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06361-917-0 entgegen.

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354

