Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "...und immer weiter" - Sattelschlepper auf Abwegen

Sankt Julian (ots)

Ein Sattelschlepper-Fahrer mit ausländischem Kennzeichen hat am Montagnachmittag ohne Zaudern die Hinweise seines Navi beachtet. Von Lauterecken kommend fuhr er unter anderem an drei breit angelegten Sperrschildern mit dem Hinweis - frei bis Baustelle in Sankt Julian vorbei. Schließlich stand das Fahrzeug vor dem ausgekofferten Straßenbett in der gesperrten Ortslage. Der Fahrer zögerte jedoch auch hier nicht sondern fuhr über eine schmale Ortsstraße und die sich anschließende Feld- und Forststraße in Richtung Hundeplatz. Unterwegs kamen dem Fahrer dann wohl doch gewisse Zweifel und als er die Lichthupe des hinter ihm fahrenden Zeugen bemerkte, hielt er schließlich an. Dass er zuvor in einer für den Sattelschlepper engen Kurve den neuwertigen Putz eines Gebäudes beschädigt hatte, dürfte der Fahrer überhaupt nicht bemerkt haben, zumindest hatte er keinen Blick oder "keine Zeit" für ein verzögertes den engen Straßen angepasstes Fahren. Drei Stunden beschäftigte der Mann aus einem europäischen Nachbarstaat die angeforderte Polizeistreife bis die notwendigen Daten für den Hauseigentümer erfasst und ausgetauscht waren sowie die Sicherheitsleistung für die Unfallflucht und das unberechtigte Befahren organisiert war. Einige Ortsbewohner hatten nur ein Kopfschütteln für den einfach ins "Irgendwo" fahrenden Berufskraftfahrer. Nur durch die Unterstützung eines Unternehmers, der sein eingezäuntes Grundstück öffnete, hatte der Trucker schließlich eine Wendemöglichkeit und konnte nach Stunden zurück auf die empfohlene Umleitungsstrecke fahren.

