Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fundsache löst Hilfsaktion aus

Lauterecken (ots)

Ein Geldbeutel und ein Paar Schuhe sind am späten Samstagnachmittag in einem Banken-Vorraum gefunden worden. Ein ehrlicher Finder hatte die Polizei verständigt. Der Geldbeutelfund erschien im Automatenraum nicht ungewöhnlich; die Schuhe waren jedoch grundsätzlich nicht erklärbar. Gehören die beiden Funde überhaupt zusammen? Über die in der Börse befindlichen Papiere wurde die Telefonnummer des Eigentümers recherchiert. Allerdings konnte sich der angerufene Mann nicht verständlich machen. Die Polizeibeamten veranlassten eine gewaltsame Türöffnung seiner Wohnung durch die Feuerwehr. Der Rettungsdienst versorgte den aufgefundenen desorientierten Mann. Dank an den Melder des Fundes, der hier Schlimmeres verhindern half.

