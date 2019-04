Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Garage

Waldmohr (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am 28.04.2019, in der Zeit zwischen 03.00h und 08.30h aus einer unverschlossenen Garage in der Bahnhofstraße unter anderem einen Subwoofer.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnum-mer: 06373/822-0 oder Email: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381/919-0

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



