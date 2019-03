Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Herberner Straße

Gestürzter Radfahrer flüchtet nach Unfall

Coesfeld (ots)

Durch ein Geräusch auf der Straße wurde ein Zeuge auf einen gestürzten Radfahrer aufmerksam. Der Ascheberger konnte am Samstag, gegen 00.45 Uhr, beobachten, wie ein Radfahrer sich von der Straße aufrappelte und mit seinem Fahrrad davon fuhr. Später stellte er an dem vor Ort geparkten blauen Honda Jazz einen Schaden und lilanen Farbabrieb am Heck fest. Dieser wurde vermutlich von dem Radfahrer verursacht. Der flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, und natürlich der Radfahrer, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

