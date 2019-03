Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock - Brand auf Campingplatz

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 10.03.19, 22:04 Uhr kam es zu einem Brand auf einem Campingplatz im Berenbrock. Bei Eintreffen der Polizei stand ein Campingwagen und ein angrenzendes Holzhaus in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. 10 Bewohner des Campingplatzes wurden aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vor Ort medizinisch betreut. Sie konnten aber nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Unterkünfte zurück. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

