POL-COE: Nordkirchen-Capelle, L 671 - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Fahrer flüchtig

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Sonntag, 10.03.19, gegen 01:37, mit seinem Pkw von der B 54 kommend die L 671 in Fahrtrichtung Nordkirchen-Capelle. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Pkw im Verlauf einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Baum und wurde anschließend zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Durch den Aufprall wurden zwei im Pkw befindliche Mitinsassen schwer verletzt. Sie wurden zwecks Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer selbst flüchtete vom Unfallort. Die Fahndung, auch unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers, verlief bislang negativ. Während der Unfallaufnahme war die L 671 beidseitig gesperrt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/ 7930, zu melden.

